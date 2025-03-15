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События

Более 80 тысяч квадратных метров льда взорвали спасатели в ВКО

взрывные работы в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 19:21 Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Восточном Казахстане продолжаются ледовзрывные работы. В течение недели профилактические мероприятия велись в районе Алтай ВКО. Здесь на реке Бухтарма лед подорвали в пяти определенных местах, которые подвержены заторам, сообщает Zakon.kz.

Общая площадь проведенных превентивных работ составила 81 864 кв. м.

Все проводимые работы велись под наблюдением спасателей ДЧС ВКО. 

"Подрывы льда на реке Бухтарма – это один из этапов противопаводковых мероприятий. Места проведения взрывных работ выбраны не случайно, а в соответствии с многолетними наблюдениями и мониторингом мест возможного образования ледового затора". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч квадратных метров льда взорвали на реке в ВКО.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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