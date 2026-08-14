Тройную смертную казнь провели в США впервые за почти 20 лет

13 августа 2026 года в США привели в исполнение сразу три высших приговора – смертные казни. Это первая в Америке тройная казнь с 2010 года: троих мужчин, каждый из которых был признан виновным в убийстве, казнили последовательно в Оклахоме, Теннесси и Алабаме, сообщает Zakon.kz.

Троим убийцам – Карлосу Куэста-Родригесу, Дарреллу Хайнсу и Джереми Уильямсу – сделали смертельные инъекции. То, что всех казнили в течение одних суток, – совпадение, а не преднамеренное действие, пишет LAD Bible.

70-летний Карлос Куэста-Родригес был объявлен мертвым утром. Он был приговорен к высшей мере в связи с убийством своей девушки – 43-летней Олимпии Фишер, матери двоих детей, в 2003 году.

Куэста-Родригес не произносил последних слов. Его близкие сказали, что он стал "другим человеком, не тем, кто совершил это ужасное преступление, – каждый день испытывающим раскаяние, обремененным тяжестью содеянного".

Вскоре после этого Даррелл Хайнс был казнен в Теннесси за убийство горничной мотеля и матери четверых детей Кэтрин Джин Дженкинс, совершенное в 1985 году. Отмечается, что на момент казни он был слеп и парализован с левой стороны, не мог ходить и испытывал постоянную боль.

Последними словами Хайнса были: "Передайте привет моему сыну".

Третьего – Джереми Уильямса – казнили вечером. Его последние слова: "Я хочу поблагодарить Бога за прощение моих грехов, благодаря которому я могу встретиться с ним в мире. Спокойной ночи".

В 2021 году в Грузии он был приговорен к смертной казни за изнасилование и убийство пятилетней Камари Холланд. Он просил привести казнь в исполнение и не подал апелляцию.

В августе в Иране казнили 24-летнюю женщину, которая шесть лет назад, защищаясь от насилия, убила мужа и ранила еще одного мужчину.