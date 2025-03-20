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Мир

При рассекречивании документов об убийстве Кеннеди были раскрыты личные данные американцев

данные сотен американцев случайно открыли при рассекречивании документов о покушении на Кеннеди, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 19:32 Фото: wikipedia
При рассекречивании архивных материалов, связанных с покушением на бывшего президента США Джона Кеннеди, американские власти допустили утечку конфиденциальной информации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, в документах оказались раскрыты полное досье сотрудника ЦРУ и страховые номера сотен граждан, включая действующих работников разведки и конгрессменов.

Отмечается, что среди пострадавших – лица, чьи персональные данные до сих пор должны были оставаться засекреченными, причем многие из них живы. Некоторые из этих людей, отмечается в сообщении, уже начали блокировать банковские счета и рассматривают возможность подачи коллективного иска к Национальному архиву США за нарушение приватности.

Ранее Трамп рассказал, когда обнародуют документы об убийстве Кеннеди.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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