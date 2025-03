Кошку в рукаве у Иисуса заметили в Боливии

Это происшествие стало настоящей сенсацией, вызвавшей интерес местных жителей и туристов, пишет Hypefresh. Инцидент привлек внимание СМИ, а также стал темой обсуждения в социальных сетях, где люди активно делятся своими теориями о том, как животное оказалось в таком странном месте.

Необычное событие привлекло внимание не только благодаря своей эксцентричности, но и тому, что никто не может объяснить, как кошка оказалась внутри статуи. Статуя Иисуса имеет огромные руки, и один из рукавов выполнен таким образом, что в нем могла оказаться кошка.

A cat really climbed to the top of Bolivia’s Cristo de la Concordia like it’s Assassin’s Creed 😭 pic.twitter.com/bKlbVfzI7O