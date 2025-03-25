По прозвищу Иисус: в Кыргызстане задержали еще одного сторонника ОПГ Кольбаева

Фото: пресс-служба ГКНБ КР

В Кыргызстане задержали мужчину по прозвищу Иисус, которого подозревают в похищении и вымогательстве. Также он состоит на учете как активный сторонник ОПГ Камчи Кольбаева, сообщает Zakon.kz.

О задержании заявили в пресс-службе Государственного комитета безопасности КР. "Член ОПГ и его сторонники долгое время преследовали предпринимателей, а именно занимались вымогательством под угрозой физической расправы. В общей сложности путем угроз и насилия подозреваемому удалось оформить на аффилированных лиц имущество стоимостью 170 тыс. долларов США", – говорится в официальном сообщении ведомства. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КР УКМК | ГКНБ КР (@gknb.official) Задержанные водворены в СИЗО. Им предъявлено обвинение в создании и участии в организованной преступной группе. Ранее в Кыргызстане заявили о задержании 30 сторонников подпольной террористической ячейки. Ее деятельность координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации.

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