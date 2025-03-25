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Мир

По прозвищу Иисус: в Кыргызстане задержали еще одного сторонника ОПГ Кольбаева

Кыргызстан, подозреваемые , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 15:09 Фото: пресс-служба ГКНБ КР
В Кыргызстане задержали мужчину по прозвищу Иисус, которого подозревают в похищении и вымогательстве. Также он состоит на учете как активный сторонник ОПГ Камчи Кольбаева, сообщает Zakon.kz.

О задержании заявили в пресс-службе Государственного комитета безопасности КР.

"Член ОПГ и его сторонники долгое время преследовали предпринимателей, а именно занимались вымогательством под угрозой физической расправы. В общей сложности путем угроз и насилия подозреваемому удалось оформить на аффилированных лиц имущество стоимостью 170 тыс. долларов США", – говорится в официальном сообщении ведомства.

Задержанные водворены в СИЗО. Им предъявлено обвинение в создании и участии в организованной преступной группе.

Ранее в Кыргызстане заявили о задержании 30 сторонников подпольной террористической ячейки. Ее деятельность координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации.

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Андрей Дюсупов
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