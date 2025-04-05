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Мир

Самый крупный бриллиант в истории России продемонстрировали ювелиры

драгоценные камни, бриллианты, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 16:06 Фото: Алроса
Ювелиры завершили огранку самого крупного бриллианта в истории России весом 100 карат. Уникальный драгоценный камень редкого фантазийного цвета Vivid Yellow получил название "Новое Солнце", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы компании "Алроса", над созданием бриллианта в течение двух лет работала команда из 15 специалистов. Они провели спектральный анализ, разработали 3D-модель алмаза и возможные виртуальные формы.

Сверхкрупный алмаз редкого медово-золотистого цвета, из которого создали бриллиант "Новое солнце", весил более 200 карат. Добыли его в Якутии на арктическом россыпном месторождении Эбелях.

Минерал, как утверждают специалисты, был рожден около миллиарда лет назад, задолго до появления человека на Земле. По мнению экспертов, потенциальная стоимость камня может составлять 40-50 млн долларов и выше.

Ранее сообщалось, что минерал под названием киавтуит признан самым редким в мире, поскольку его единственный известный образец был найден всего один раз. На первый взгляд он напоминает топаз или янтарь, но его уникальный химический состав делает этот минерал бесценным.

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Андрей Дюсупов
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