В Техасе бушует самый крупный пожар за всю историю региона

Лесной пожар в американском штате Техас, который получил название Smokehouse Creek, стал самым крупным за всю историю региона, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила пожарная служба Техаса.

"Площадь пожара Smokehouse Creek в округе Хатчинсон оценивается в 1,075 тыс. акров (435 тыс. га), локализовано 3%. В Техасе выгорело 1,05 тыс. акров леса (424,9 тыс. га)", – говорится в публикации ведомства в социальной сети X.

15 #FWFD firefighters have deployed to the #SmokehouseCreekFire in Hutchinson County (in the Texas Panhandle). Currently, there are 500,000 acres burning with 0% containment.



8 firefighters deployed with (TIFMAS), 5 deployed with TXTF 1 & 2 deployed with TXTF 2. [1/3] pic.twitter.com/kDNjqHOk7y — Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) February 28, 2024

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