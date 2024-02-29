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В Техасе бушует самый крупный пожар за всю историю региона

пожар в Техасе, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 00:30 Фото: скриншот видео
Лесной пожар в американском штате Техас, который получил название Smokehouse Creek, стал самым крупным за всю историю региона, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила пожарная служба Техаса.

"Площадь пожара Smokehouse Creek в округе Хатчинсон оценивается в 1,075 тыс. акров (435 тыс. га), локализовано 3%. В Техасе выгорело 1,05 тыс. акров леса (424,9 тыс. га)", – говорится в публикации ведомства в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что сильный пожар произошел в многоэтажном доме в испанском городе Валенсия. По меньшей мере четыре человека погибли, еще 19 числятся пропавшими без вести. Из пожара чудом спаслась гражданка Казахстана Татьяна Айсен. Корреспондент Zakon.kz поговорил с женщиной и из первых уст узнал о трагедии.

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