Мужчина на несколько часов заблокировал здание парламента в Канаде

По данным полиции, переговоры с мужчиной велись несколько часов. В итоге инцидент завершился без жертв, а подозреваемый задержан. Об этом правоохранители Оттавы сообщили в официальном заявлении, опубликованном в X.

The barricaded man call at East Block has ended without incident. One man is in custody. The @ottawapolice criminal investigation is ongoing and an update will be provided in the morning. We thank the public for its cooperation. #ottnews #ottawa https://t.co/58uvNOLyUH