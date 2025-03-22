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Спорт

Статую легендарного хоккеиста забросали фекалиями из-за дружбы с Трампом

Уэйна Гретцки, хоккей, Канада, , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 14:36 Фото: Instagram/waynegretzky
В Канаде вандалы осквернили статую легендарного хоккеиста страны Уэйна Гретцки, которая находится в Эдмонтоне, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CTV, предположительно, монумент забросали фекалиями из-за дружбы хоккеиста с новым президентом США Дональдом Трампом:

"Статуя Гретцки, поднимающего Кубок Стэнли, установлена возле домашней арены клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз". Сейчас полиция ищет вандалов".

Гретцки критиковали в Канаде из‑за появления на инаугурации президента США Дональда Трампа в кепке с лозунгом "Make America Great Again".

Гретцки с 894 шайбами занимает первое место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На второй строчке идет россиянин Александр Овечкин из "Вашингтона" (888).

У Канады и Трампа возникли напряженные отношения после того, как лидер США предложил стране присоединиться к Америке в качестве 51‑го штата. Ранее Трамп также убеждал Гретцки выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер‑министра Канады. В начале марта 2025 года в стране даже запустили онлайн‑петицию с требованием переименовать улицу в Эдмонтоне, названную в честь Гретцки.

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Андрей Дюсупов
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