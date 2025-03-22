Статую легендарного хоккеиста забросали фекалиями из-за дружбы с Трампом

В Канаде вандалы осквернили статую легендарного хоккеиста страны Уэйна Гретцки, которая находится в Эдмонтоне, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CTV, предположительно, монумент забросали фекалиями из-за дружбы хоккеиста с новым президентом США Дональдом Трампом:

"Статуя Гретцки, поднимающего Кубок Стэнли, установлена возле домашней арены клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз". Сейчас полиция ищет вандалов".

Feces were put on Wayne Gretzky’s statue outside Rogers Place overnight. pic.twitter.com/tKutkDbZtf — YEGWAVE (@yegwave) March 21, 2025

Гретцки критиковали в Канаде из‑за появления на инаугурации президента США Дональда Трампа в кепке с лозунгом "Make America Great Again".

Гретцки с 894 шайбами занимает первое место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На второй строчке идет россиянин Александр Овечкин из "Вашингтона" (888).

У Канады и Трампа возникли напряженные отношения после того, как лидер США предложил стране присоединиться к Америке в качестве 51‑го штата. Ранее Трамп также убеждал Гретцки выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер‑министра Канады. В начале марта 2025 года в стране даже запустили онлайн‑петицию с требованием переименовать улицу в Эдмонтоне, названную в честь Гретцки.