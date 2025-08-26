#АЭС в Казахстане
Мир

Полностью сгорело здание парламента на Маршалловых островах

пожар в здании парламента, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 18:16 Фото: pixabay
На Маршалловых островах сгорело здание парламента, известного как Нитиджела, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Guardian, оставшееся здание использовать невозможно.

"Пожарные прибыли на место происшествия рано утром, когда здание уже было охвачено огнем. Им удалось потушить пожар, но, как сообщили представители полиции, оставшееся здание использовать невозможно", – говорится в сообщении.

По информации местных журналистов, теперь власти ищут новое здание для парламента. О причинах пожара не сообщается.

Маршалловы Острова поочередно становились территорией разных колониальных держав: в 1886 году – Германии, в 1914 году – Японии, которая продолжила управлять островами после Первой мировой войны уже по мандату Лиги Наций, в 1947 году – включены в состав подопечной территории ООН под управлением США.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвержден перечень особо важных гособъектов, защищаемых от пожаров.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
