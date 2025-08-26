Полностью сгорело здание парламента на Маршалловых островах

На Маршалловых островах сгорело здание парламента, известного как Нитиджела, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Guardian, оставшееся здание использовать невозможно.

"Пожарные прибыли на место происшествия рано утром, когда здание уже было охвачено огнем. Им удалось потушить пожар, но, как сообщили представители полиции, оставшееся здание использовать невозможно", – говорится в сообщении.

По информации местных журналистов, теперь власти ищут новое здание для парламента. О причинах пожара не сообщается.

Маршалловы Острова поочередно становились территорией разных колониальных держав: в 1886 году – Германии, в 1914 году – Японии, которая продолжила управлять островами после Первой мировой войны уже по мандату Лиги Наций, в 1947 году – включены в состав подопечной территории ООН под управлением США.

Marshall Islands parliament destroyed in overnight fire https://t.co/2jvqsvrwgY The Marshall Islands Fire Department said half of the parliament building, known as the Nitijela, had been burnt down and the remaining structure cannot be used pic.twitter.com/Tmd7ZQR6Xl — Pasifik Secure (@PasifikSecure) August 26, 2025

