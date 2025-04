Вертолет рухнул в реку около пирса в одном из городов США

По данным телеканала CBS News, к месту крушения стянуты несколько судов, в небе кружит полицейский вертолет.

Полиция Нью-Йорка заявила, что по крайней мере два человека были извлечены из воды, но информации об их состоянии нет.

A helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan Thursday afternoon, closer to the New Jersey side. At least four people were on board, and fatalities have been reported, according to law enforcement. The Coast Guard has halted boat traffic in the area. pic.twitter.com/rWR884rP6s