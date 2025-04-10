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Мир

Вертолет рухнул в реку около пирса в одном из городов США

вертолет рухнул около пирса, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 01:19 Фото: скриншот видео
В США вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. Один человек погиб, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала CBS News, к месту крушения стянуты несколько судов, в небе кружит полицейский вертолет.

"Власти сообщили, что вертолет потерпел крушение в реке Гудзон. Инцидент произошел около Джерси-Сити примерно в 15:15 (по местному времени) в четверг", – говорится в сообщении.

Полиция Нью-Йорка заявила, что по крайней мере два человека были извлечены из воды, но информации об их состоянии нет.

Ранее сообщалось, что вертолет спасательной службы с пожилой пациенткой упал в Японское море.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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