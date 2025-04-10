Вертолет рухнул в реку около пирса в одном из городов США

В США вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. Один человек погиб, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала CBS News, к месту крушения стянуты несколько судов, в небе кружит полицейский вертолет.

"Власти сообщили, что вертолет потерпел крушение в реке Гудзон. Инцидент произошел около Джерси-Сити примерно в 15:15 (по местному времени) в четверг", – говорится в сообщении.

Полиция Нью-Йорка заявила, что по крайней мере два человека были извлечены из воды, но информации об их состоянии нет.

A helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan Thursday afternoon, closer to the New Jersey side. At least four people were on board, and fatalities have been reported, according to law enforcement. The Coast Guard has halted boat traffic in the area. pic.twitter.com/rWR884rP6s — Geopoliti𝕏 Monitor (@DalioTroy) April 10, 2025

Ранее сообщалось, что вертолет спасательной службы с пожилой пациенткой упал в Японское море.