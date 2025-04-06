Вертолет спасательной службы с пожилой пациенткой упал в Японское море
Фото: pixabay
Вертолет японской спасательной службы потерпел крушение над Японским морем близ острова Цусима. По предварительным данным, погибла 86-летняя пациентка, которую спасательный вертолет должен был доставить в префектуру Фукуока, сообщает Zakon.kz.
По данным NHK, еще двух человек – родственника погибшей и врача – спасатели обнаружили с остановкой сердца и легких – так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую может только врач, но не спасатели. Еще трое членов экипажа были обнаружены и доставлены в больницу в сознании.
Пока информации о причинах крушения нет.
Известно, что связь с вертолетом пропала, когда он находился в 10 км от местного аэропорта, где должен был совершить посадку. В поисках пострадавших также принимали участие сотрудники береговой охраны страны.
Иностранные СМИ пишут, что вертолет нашли в море.
転覆したヘリの画像を公開 対馬から福岡に患者を搬送中に消息不明→海上で発見 1人の死亡を確認 https://t.co/RQmQicKRku— UP News (@unavailable_jp) April 6, 2025
Ранее сообщалось, что бомбардировщик Ту-22М3 разбился в России.
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