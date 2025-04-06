Вертолет спасательной службы с пожилой пациенткой упал в Японское море

Вертолет японской спасательной службы потерпел крушение над Японским морем близ острова Цусима. По предварительным данным, погибла 86-летняя пациентка, которую спасательный вертолет должен был доставить в префектуру Фукуока, сообщает Zakon.kz.

По данным NHK, еще двух человек – родственника погибшей и врача – спасатели обнаружили с остановкой сердца и легких – так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую может только врач, но не спасатели. Еще трое членов экипажа были обнаружены и доставлены в больницу в сознании.

Пока информации о причинах крушения нет.

Известно, что связь с вертолетом пропала, когда он находился в 10 км от местного аэропорта, где должен был совершить посадку. В поисках пострадавших также принимали участие сотрудники береговой охраны страны.

Иностранные СМИ пишут, что вертолет нашли в море.

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