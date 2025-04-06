#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
504.34
556.34
5.97
Мир

Вертолет спасательной службы с пожилой пациенткой упал в Японское море

вертолет разбился в Японском море, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 21:22 Фото: pixabay
Вертолет японской спасательной службы потерпел крушение над Японским морем близ острова Цусима. По предварительным данным, погибла 86-летняя пациентка, которую спасательный вертолет должен был доставить в префектуру Фукуока, сообщает Zakon.kz.

По данным NHK, еще двух человек – родственника погибшей и врача – спасатели обнаружили с остановкой сердца и легких – так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую может только врач, но не спасатели. Еще трое членов экипажа были обнаружены и доставлены в больницу в сознании.

Пока информации о причинах крушения нет.

Известно, что связь с вертолетом пропала, когда он находился в 10 км от местного аэропорта, где должен был совершить посадку. В поисках пострадавших также принимали участие сотрудники береговой охраны страны.

Иностранные СМИ пишут, что вертолет нашли в море.

Ранее сообщалось, что бомбардировщик Ту-22М3 разбился в России.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Эксперты прогнозируют мощные землетрясения в Китае и окружающих районах
Мир
20:32, Сегодня
Эксперты прогнозируют мощные землетрясения в Китае и окружающих районах
Наводнения и торнадо: 15 американцев стали жертвами стихийного бедствия в США
Мир
18:19, Сегодня
Наводнения и торнадо: 15 американцев стали жертвами стихийного бедствия в США
Конгрессмен заявил о планах выдвинуть импичмент Трампу
Мир
14:40, Сегодня
Конгрессмен заявил о планах выдвинуть импичмент Трампу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: