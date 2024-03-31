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Законодательство РК

Реки в Карагандинской и Акмолинской областях обследовали с вертолета

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 01:54 Фото: пресс-служба МЧС РК
Бассейны рек Есиль и Нура Карагандинской и Акмолинской областей обследовали с вертолета, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба МЧС РК.

"Специалисты Республиканского штаба по ликвидации последствий паводков МЧС РК совместно с работниками "Казгидромед" и представителями комитета по водным ресурсам, совершили аэровизуальное обследование бассейна рек Есиль и Нура Карагандинской и Акмолинской области", – говорится в сообщении.
паводки, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 01:54

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что школы в пострадавших от паводков регионах перейдут в онлайн-формат.

30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер-министр Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.

По итогам Республиканского штаба стало известно, что из зон ЧС всего эвакуировали 11 306 человек; в пунктах сбора находятся 5456 человек; восстанавливаются 40 размывов автодорог, мост и 39 дорожных полотен. На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов правительства РК и местных исполнительных органов.

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