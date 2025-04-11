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Мир

Трамп подписал указ о депортации тысячи афганцев на родину

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 04:40 Фото: flickr/White House
11 апреля администрация президента США Дональда Трампа отменила временную защиту от депортации тысяч афганцев и камерунцев, находящихся в Америке, сообщает Zakon.kz.

По информации U.S. News & World Report, эту новость сообщил представитель Министерства внутренней безопасности США.

По оценкам, 14 600 афганцев, имеющих право на временный защищенный статус, теперь потеряют его в мае. Около 7 900 камерунцев лишатся защиты в июне.

Президент США Дональд Трамп – республиканец. При вступлении в должность в январе, он пообещал депортировать рекордное количество нелегальных мигрантов из США. В то же время он быстро принял меры по лишению мигрантов временной правовой защиты, расширив круг возможных депортируемых.

Трамп раскритиковал высокий уровень нелегальной иммиграции при бывшем президенте-демократе Джо Байдене и заявил, что программы Байдена, предлагающие легальный статус, выходят за рамки закона.

При Байдене США эвакуировали более 82 тыс. афганцев из Афганистана после того как в страну пришла новая власть.

Ранее журнал The Economist отреагировал на торговую войну Трампа новой обложкой.

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Аксинья Титова
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