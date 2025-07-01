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Мир

Трамп не исключил депортацию Маска и проверку его работы

Илон Маск и Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 19:10 Фото: flickr, whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп не исключил возможную депортацию миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР, сообщает Zakon.kz.

Во вторник Трамп написал в соцсети Truth Social, что без запусков ракет, спутников, производства электрокаров США "сэкономили бы состояние", и предложил Департаменту государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), который ранее возглавлял предприниматель, проверить его дела.

"Я не знаю. Мы рассмотрим этот вопрос. Возможно, нам придется натравить DOGE на Илона. Ты знаешь, что такое DOGE? DOGE – это монстр, которого, может быть, придется вернуть, чтобы он "съел" Илона. Разве это не было бы ужасно?" – ответил Трамп на вопрос журналиста о возможной депортации Маска.

Конфликт между Маском и Трампом начался 3 июня 2025 года, когда миллиардер раскритиковал проект бюджета, предложенный администрацией президента, назвав его отвратительной мерзостью.

Позднее Маск поддержал идею блогера Яна Майлза Чонго объявить импичмент Трампу и заменить его на вице-президента страны Джей Ди Вэнса, а также заявил, что действующий глава США фигурирует в "файлах Эпштейна".

Затем Трамп резко высказался о Маске, назвав его человеком, "который потерял рассудок".

11 июня Маск сделал неожиданное заявление о скандальных постах про Трампа.

12 июня стало известно, что Трамп и Маск обсудили свой конфликт наедине.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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