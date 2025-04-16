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Мир

Молдова потеряла статус мирового производителя вина

Молдова перестала быть лидером по производству вина, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 03:03 Фото: pixabay
Молдова теряет позиции на мировом рынке вина, сообщает Zakon.kz.

15 апреля в международной организации виноградарей и виноделов рассказали, что продажи винограда в 2024 году упали на 3,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 214,2 млн гектолитров. По данным организации, мировые продажи популярного алкоголя упали до самого низкого уровня с 1961 года.

В лидерах оказались Италия, Франция и Испания. При этом большинство крупных производителей столкнулись со снижением выпуска вина. При этом Россия заняла 11 место и стала одной из немногих стран, сумевшей нарастить производство.

Руководитель отдела статистики организации Джорджио Дельгроссо заявил, что на винодельческую отрасль обрушился настоящий шторм, поскольку проблемы со здоровьем приводят к снижению потребления во многих странах, а экономические факторы усугубляют проблемы. Он также отметил, что тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут стать "еще одной бомбой" для винодельческой отрасли.

Несмотря на ажиотаж вокруг торговой войны Трампа, американский дом по производству престижных ювелирных изделий и дизайна Tiffany & Co. открыл 14 апреля в Милане в Палаццо Таверна свой самый большой бутик в Европе.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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