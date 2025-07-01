Почему евро растет, несмотря на снижение доллара, – мнения экспертов

Пока доллар теряет позиции на мировом рынке, евро укрепляется. В чем причина такой динамики, Zakon.kz выяснял у экспертов.

Индекс доллара США во вторник упал до около 96,7 – это самый низкий уровень с февраля 2022 года. По оценкам аналитиков АФК, такая динамика, вероятно, обусловлена сохраняющейся неопределенностью в отношении экономической политики США, в том числе критикой ФРС со стороны администрации Белого дома, а также снижением ожиданий ослабления монетарной политики.

Кроме того, инвесторы внимательно следят за тем, как Сенат продвигает масштабный пакет налоговых послаблений и расходов, предложенный президентом Трампом, который, как ожидается, увеличит государственный долг на 3,3 трлн долларов, согласно информации Trading Economics.

Параллельно рынки ожидают развития событий в торговых переговорах между США и ключевыми партнерами, поскольку 90-дневная отсрочка Трампа по введению взаимных пошлин заканчивается на следующей неделе.

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Вместе с тем доллар упал почти до четырехлетнего минимума и по отношению к евро. Курс евро к доллару (EUR/USD) вырос до 1,17 в последний день июня на фоне общей слабости доллара. Таким образом, только за последний месяц курс евро к доллару укрепился более чем на 2%.

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Кроме того, в Европе инвесторы оценивали волну инфляционных данных из крупнейших экономик региона и их влияние на курс политики ЕЦБ. В Германии инфляция потребительских цен неожиданно замедлилась в июне до 2% по сравнению с 2,1% в мае, впервые с октября 2024 года вернувшись к целевому уровню ЕЦБ, вопреки прогнозам повышения до 2,2%. В то же время в таких странах, как Франция, Италия и Испания, инфляция немного подросла, но осталась относительно сдержанной.

Аналитик Жаннур Ашигали говорит, что евро с начала года по отношению к доллару укрепился почти на 15%. По его мнению, это вполне закономерно с учетом того, что в некоторой степени данные валюты являются альтернативами друг другу, а евро включен в корзину базовых валют индекса доллара.

"Таким образом, динамика обеих валют отражают одну тенденцию – усиление интереса к евро, в том числе за счет ослабления доллара". Жаннур Ашигали

Ведущий аналитик АФК Рамазан Досов добавил, что укрепление евро при снижении индекса доллара связано в первую очередь с изменением ожиданий по процентным ставкам и экономическим прогнозам в еврозоне и США.

"Когда доллар слабеет по отношению к корзине валют (падает DXY), евро как крупнейшая составляющая этой корзины обычно растет автоматически. Кроме того, рынок может закладывать в цену сценарий более мягкой монетарной политики в США по сравнению с ЕЦБ". Рамазан Досов

Аналитик уточнил, что, если инвесторы ожидают, что Федрезерв под давлением Белого дома быстрее начнет снижать ставки, а ЕЦБ будет осторожнее или дольше держать их высокими из-за отсутствия такого давления со стороны исполнительной власти в еврозоне, это и поддерживает евро.

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