Путин появился в центре Нью-Йорка

В социальной сети Х набирает популярность барбершоп из бруклинского района Шипсхед-Бей, находящийся недалеко от Брайтон-Бич. Его особенностью стала фигура Владимира Путина, который встречает посетителей. Он изображен рядом с бывшим президентом Узбекистана Исламом Каримовым, умершим в 2016 году. Оказалось, что владелец заведения – выходец из Узбекистана.

В районе проживает большое количество выходцев из стран бывшего СССР, и изображение Путина понравилось далеко не всем. У новой парикмахерской пришлось дежурить полиции.

Отреагировали в том числе официальные лица. Член городского совета Нью-Йорка от 48-го округа Инна Верников выразила в социальных сетях надежду, что подобный маркетинг не принесет предприятию прибыль, но признала, что чиновники не могут давать указания частному бизнесу, как ему работать и оформлять витрину.

As government officials we cannot tell a private business how to operate and what statements to make- that is protected by the great 1st Amendment and it is within that business’s right to share this type of message. However, I sure do hope the market will dictate this… pic.twitter.com/sVktdZioJf