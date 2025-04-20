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Мир

Китай опроверг заявление Зеленского о поставках оружия в Россию

Оружие, рука, военный, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 05:30 Фото: pixabay
МИД Китая назвал "беспочвенными" обвинения президента Украины Владимира Зеленского в поставках оружия в Россию и заявил о своей приверженности прекращению конфликта, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, 17 апреля президент Украины заявил, что Китай поставляет оружие в Россию, включая порох и артиллерию, и что китайские представители участвуют в производстве оружия на территории России.

В ответ на это представитель министерства Линь Цзянь заявил, что Китай никогда не предоставлял смертоносное оружие ни одной из сторон украинского кризиса.

"Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была ясной. Он активно выступал за прекращение огня и прекращение конфликта, а также за мирные переговоры", – сказал Линь.

Фото: EPA

18 апреля Украина ввела санкции против трех китайских компаний, запретив им вести бизнес в Украине и заморозив их активы в стране. Подробности того, почему они были добавлены в санкционный список, не сообщаются.

Ранее США вновь обвинили Китай в сокрытии происхождения COVID-19.

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Аксинья Титова
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