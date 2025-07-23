Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с Россией

22 июля президент Украины Владимир Зеленский возобновил свое предложение встретиться с президентом России Владимиром Путиным и договориться о прекращении конфликта в Украине, сообщает Zakon.kz.

По данным NDTV, Владимир Путин отверг предыдущие предложения Зеленского о личной встрече. Однако украинский лидер настаивает, что делегации более низкого уровня, подобные тем, что ожидаются для переговоров в Стамбуле 23 июля, не обладают политическим весом, необходимым для прекращения боевых действий. Стороны по-прежнему расходятся во мнениях о том, как положить конец конфликту.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, что "предстоит проделать большую работу, прежде чем детально обсуждать возможность встреч на высшем уровне", фактически разрушив надежды на проведение саммита в ближайшее время.

Он не назвал дату переговоров в Стамбуле.

Ранее Владимир Зеленский поговорил с Трампом после его ультиматума России, а сам Трамп сделал ряд громких политических заявлений.