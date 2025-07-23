Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с Россией
По данным NDTV, Владимир Путин отверг предыдущие предложения Зеленского о личной встрече. Однако украинский лидер настаивает, что делегации более низкого уровня, подобные тем, что ожидаются для переговоров в Стамбуле 23 июля, не обладают политическим весом, необходимым для прекращения боевых действий. Стороны по-прежнему расходятся во мнениях о том, как положить конец конфликту.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, что "предстоит проделать большую работу, прежде чем детально обсуждать возможность встреч на высшем уровне", фактически разрушив надежды на проведение саммита в ближайшее время.
Он не назвал дату переговоров в Стамбуле.
Ранее Владимир Зеленский поговорил с Трампом после его ультиматума России, а сам Трамп сделал ряд громких политических заявлений.