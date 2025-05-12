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Мир

71-летний Джеки Чан рассказал, когда перестанет сам выполнять трюки в кино

Джеки Чан ответил, когда перестанет сам выполнять трюки в кино, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 00:50 Фото: Instagram/jackiechan
71-летний известный актер Джеки Чан рассказал, когда прекратит выполнять трюки самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deadline, артист признает, что его подход к актерскому мастерству довольно опасен, а трюки можно воссоздать с помощью графики. При этом он считает использование графики пострадает реалистичность кадра.

"Я всегда выполняю трюки самостоятельно. Это показывает меня таким, какой я есть. И я продолжу делать так, пока не уйду на пенсию, а этого никогда не произойдет", – рассказал артист.

Ранее сообщалось, как известный американец научил фокусам казахстанского финансиста.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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