71-летний Джеки Чан рассказал, когда перестанет сам выполнять трюки в кино
Фото: Instagram/jackiechan
71-летний известный актер Джеки Чан рассказал, когда прекратит выполнять трюки самостоятельно, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Deadline, артист признает, что его подход к актерскому мастерству довольно опасен, а трюки можно воссоздать с помощью графики. При этом он считает использование графики пострадает реалистичность кадра.
"Я всегда выполняю трюки самостоятельно. Это показывает меня таким, какой я есть. И я продолжу делать так, пока не уйду на пенсию, а этого никогда не произойдет", – рассказал артист.
Ранее сообщалось, как известный американец научил фокусам казахстанского финансиста.
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