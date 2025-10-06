#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Раскрыты детали визита Джеки Чана в Алматы

гонконгский актер кино Джеки Чан, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 16:50 Фото: Instagram/jackiechan
В конце сентября 2025 года в Казнете появились фотографии легендарного актера Джеки Чана, сделанные в Алматы. Сегодня, 6 октября, организаторы визита раскрыли детали визита 71-летней звезды в южную столицу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что речь идет о работе над новым фильмом легендарной франшизы – "Доспехи Бога: Ультиматум", четвертой части культовой саги.

"Обсуждение проекта началось в Пекине, а воплощаться будет именно в Казахстане. Это является отличным поводом нам всем объединить усилия и ресурсы, чтобы успешно продолжить известную франшизу и не подвести многомиллиардную аудиторию поклонников Джеки по всему миру", – заявил генеральный директор Sәlem Entertainment Игорь Цай.

Фото: Sәlem Entertainment

Франшиза "Доспехи Бога" стартовала в 1986 году и на протяжении десятилетий завоевала культовый статус у зрителей по всему миру. Четвертая часть – "Доспехи Бога: Ультиматум" – продолжит традиции саги, где боевое искусство, юмор и масштабные приключения переплетаются в одном жанре.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 16:50
Джеки Чан в чапане "рвет" соцсети: приоткрыта завеса тайны о его визите в Алматы

Фотографии с Джеки Чаном в Алматы появились в Казнете 25 сентября 2025 года. Позднее легендарный актер выложил фото из южной столицы Казахстана и приоткрыл завесу тайны о своем визите.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
