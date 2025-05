Застенчивая обезьяна с лицом человека "взорвала" соцсети

Обезьяна с черными волосами и квадратным лицом живет в зоопарке Хэфэя (провинция Аньхой). Это самец капуцина черноголового, которого в интернете прозвали Дачжуан, что в переводе с китайского означает "большой и сильный", пишет China Daily.

With black hair and a square face, a monkey at Hefei Wildlife Park in Anhui province has been viral on Chinese social media since early May. #FunChina https://t.co/FwQU6flPDi pic.twitter.com/BE7AmetqX1