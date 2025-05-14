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Мир

Застенчивая обезьяна с лицом человека "взорвала" соцсети

обезьяна капуцин на веревке, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 09:51 Фото: pixabay
В соцсетях Китая в мае завирусились кадры с обезьяной, лицо которой похоже на человеческое, сообщает Zakon.kz.

Обезьяна с черными волосами и квадратным лицом живет в зоопарке Хэфэя (провинция Аньхой). Это самец капуцина черноголового, которого в интернете прозвали Дачжуан, что в переводе с китайского означает "большой и сильный", пишет China Daily.

Хотя обезьяна прожила в зоопарке уже 10 лет, она оставалась незамеченной, пока один из посетителей не опубликовал ее видео на Douyin (китайский аналог TikTok) во время майских праздников. Необычная внешность капуцина привлекла большое внимание: несмотря на то, что он примат, черты его лица напоминают человеческие. В Сети его прозвали "обезьяной с лицом в форме иероглифа "guo" – описание квадратной формы человеческого лица.

"Дачжуан и другой, более молодой самец того же вида были привезены в наш зоопарк из Сафари-парка Ханчжоу в провинции Чжэцзян в 2015 году", – рассказала сотрудница зоопарка Ван Хуэйхуэй.

В прошлом году в зоопарк доставили самку капуцина из зоопарка дикой природы Уси в провинции Цзянсу. В апреле она родила детеныша от Дачжуана.

Самку назвали Сяомэй, что означает "маленькая красавица", и ее часто называют "женой" Дачжуана. Молодого самца зовут Сяошуай – "маленький красавчик", его считают "братом" Дачжуана.

Посетители часто наблюдают, как Дачжуан вычесывает шерсть Сяомэй, пока та держит их малыша на руках. Это трио поклонники прозвали "счастливая жизнь Дачжуана".

Некоторые пользователи в интернете называют Дачжуана "страшно милым", но с этим не согласна Чжан Чунсюэ – зоотехник, ухаживающая за капуцинами: "Среди капуцинов черноголовых альфа-самец обычно имеет более квадратное лицо и крупное телосложение. По этим стандартам Дачжуан на самом деле очень красив".

Она описала Дачжуана как спокойного и немного застенчивого.

"Если к нему подходят незнакомцы, он залезает на верхнюю жердь и прячется", – сказала она.

Сотрудники зоопарка стараются сохранить естественные условия обитания для Дачжуана и его сородичей, несмотря на увеличение потока посетителей.

В мае в Казахстане сняли редкие кадры с бурым медведем, появившимся на территории Государственного национального природного парка (ГНПП) "Кольсайские озера".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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