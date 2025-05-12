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События

Редкий кадр с бурым медведем запечатлела фотоловушка в заснеженном нацпарке "Кольсайские озера"

Редкий кадр с бурым медведем запечатлела фотоловушка в заснежанном нацпарке &quot;Кольсайские озера&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 10:24 Фото: Instagram/qazaqormany
В Алматинской области в объектив фотоловушки на территории Государственного национального природного парка (ГНПП) "Кольсайские озера" вновь попал бурый тянь-шаньский медведь, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 мая 2025 года, рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

"На территории Государственного национального природного парка "Кольсайские озера" в объектив одной из фотоловушек, установленных с целью мониторинга дикой природы, вновь попался бурый тянь-шаньский медведь, занесенный в Красную книгу Республики Казахстан. Этот редкий кадр подтверждает, что медведи продолжают обитать в пределах национального парка, что свидетельствует о стабильности природной среды", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Отмечается, что этот факт является важным доказательством эффективности принимаемых мер по охране природы.

"Работа по мониторингу диких животных продолжается", – заключили в комитете.

9 апреля 2025 года сообщалось, что уникальные кадры с сибирскими горными козлами попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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