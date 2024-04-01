Видео студента духовной семинарии Алматы завирусились в соцсетях

В соцсетях завирусились ролики с семинаристом из Алматы. Пока он делится рассказами о жизни в согласии с религией, девушки признаются ему в любви и соревнуются в изящности комплиментов, сообщает Zakon.kz.

Настоящий бум на страницах в TikTok и Instagram Алматинской православной духовной семинарии случился в марте, когда общаться с подписчиками стал 21-летний семинарист Ярослав. У первого ролика с его участием уже 1,6 млн просмотров, а у наиболее популярных – до восьми млн. Многие комментарии под ними оставлены в последние пару недель. Судя по всему, скромный семинарист стал одним из главных героев рекомендательного алгоритма соцсетей.

Обычно ролики начинаются с обращения ведущей к нему по имени, на которое парень из раза в раз вежливо отвечает "Да?" Затем, мягким голосом начинает отвечать на ее вопросы. Поклонницы в комментариях удивляются его стойкости и невозмутимости, хотя он появился уже в 13 разных видео.

На видео студент признается, что учится на пастырском направлении, рассказывает об особенностях православного образа жизни, дресс-коде и уходе за собой, а также отвечает на общие вопросы о вере, грехе и семинарии. Например, вступается за поклонников аниме.

Из ответов Ярослава можно узнать, что занятия проходят каждый день и длятся по шесть часов. Среди прочего там преподают казахский, английский и латынь, а еще необходимо ходить в церковь. Это совсем не лишает молодого человека свободного времени и вне стен семинарии он часто гуляет. При этом он строго соблюдает традиционный стиль в одежде и совсем не задумывается о том, что кто‑то может принять подрясник за платье.

Под видео с участием Ярослава множество изящных, иногда наглых и провокационных комментариев от девушек, которые зачастую соревнуются друг с другом в остроумии.

"Господь дал ему все, кроме моего номера телефона", – эмоционально написала одна из подписчиц.

В этом же месяце фехтовальщик Ерлик Сертай также стал народным любимцем в популярных соцсетях.