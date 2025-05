Торнадо разрушил город и унес жизни семерых человек в США

По информации NBC News, над городом пронеслись сразу два торнадо, а также обрушился сильнейший ливень.

По словам мэра Кары Спенсер, в северной части города был введен комендантский час, продолжаются поисково-спасательные операции. При этом в Миссури более 97 000 потребителей остались без электричества.

Pray for north St. Louis. A whole lot of people are without homes and power due to a tornado. pic.twitter.com/K7n91n7ewT