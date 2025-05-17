Торнадо разрушил город и унес жизни семерых человек в США

Город Сент-Луис, расположенный в американском штате Миссури, пережил мощный торнадо. По предварительным данным, его жертвами стали семь человек, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, над городом пронеслись сразу два торнадо, а также обрушился сильнейший ливень.

"Представители городских властей заявили, что от стихии пострадали более 5000 домов. В больницы поступили по меньшей мере 35 пациентов, в том числе 15 детей", – говорится в сообщении.

По словам мэра Кары Спенсер, в северной части города был введен комендантский час, продолжаются поисково-спасательные операции. При этом в Миссури более 97 000 потребителей остались без электричества.

Pray for north St. Louis. A whole lot of people are without homes and power due to a tornado. pic.twitter.com/K7n91n7ewT — Lil E PLANT BASEDGOD (@Saint_Ghost314) May 16, 2025

Синоптики поясняют, что смертоносный вихрь оказался элементом более обширного штормового фронта, который обрушился на несколько штатов одновременно. Стихию сопровождали проливные дожди, шквалистый ветер и крупный град.

В конце апреля 2025 года в результате ураганного ветра, который обрушился на Северо-Казахстанскую область, погибла 69-летняя жительница города Булаево.