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Мир

Торнадо разрушил город и унес жизни семерых человек в США

США, торнадо, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 11:22 Фото: Х/chumley_dustin
Город Сент-Луис, расположенный в американском штате Миссури, пережил мощный торнадо. По предварительным данным, его жертвами стали семь человек, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, над городом пронеслись сразу два торнадо, а также обрушился сильнейший ливень.

"Представители городских властей заявили, что от стихии пострадали более 5000 домов. В больницы поступили по меньшей мере 35 пациентов, в том числе 15 детей", – говорится в сообщении.

По словам мэра Кары Спенсер, в северной части города был введен комендантский час, продолжаются поисково-спасательные операции. При этом в Миссури более 97 000 потребителей остались без электричества.

Синоптики поясняют, что смертоносный вихрь оказался элементом более обширного штормового фронта, который обрушился на несколько штатов одновременно. Стихию сопровождали проливные дожди, шквалистый ветер и крупный град.

В конце апреля 2025 года в результате ураганного ветра, который обрушился на Северо-Казахстанскую область, погибла 69-летняя жительница города Булаево.

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Андрей Дюсупов
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