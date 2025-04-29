Ураганный ветер убил пенсионерку в Северном Казахстане

В результате сильного ураганного ветра, обрушившегося на Северо-Казахстанскую область, погибла 69-летняя жительница города Булаево, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 29 апреля телеканал "КТК", женщина получила смертельную черепно-мозговую травму после того, как на нее на кладбище упало дерево.



На севере страны фиксировались многочисленные разрушения. Порывы ветра достигают скорости до 30 метров в секунду. Ветер обрывает линии электропередачи, вырывает деревья с корнями, повреждает автомобили и срывает кровельные покрытия зданий. Для обеспечения безопасности школьников власти перевели учебные заведения на дистанционный формат работы.

Серьезные повреждения получил Ботанический сад в Петропавловске: ураган сорвал листы поликарбоната вместе с металлическими рамами оранжереи, обрушив их с 15-метровой высоты. По информации администрации сада, пострадавших среди посетителей и сотрудников нет.

На загородных трассах отмечаются случаи опрокидывания большегрузных автомобилей. В пострадавших районах продолжаются работы по ликвидации последствий стихии.

Ураганный ветер также бушует в Костанайской области. Стихия повредила дома, машины и отправила школьников на удаленку.

