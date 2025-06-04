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Мир

Жапаров о приговоре Атамбаеву: Даже я не могу его изменить, но у меня есть другое право

Жапаров о приговоре Атамбаеву: Даже я не могу его изменить, но у меня есть другое право, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 17:06 Фото: premier.gov.ru, president.kg
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров высказался о приговоре Алмазбеку Атамбаеву, сообщает Zakon.kz.

В интервью kabar.kg 4 июня 2025 года Жапаров заявил, что никто не может изменить решение суда.

"Даже я не имею на это права. У меня есть другое право – право на амнистию. Если обратятся с соответствующим заявлением, могу предоставить амнистию", – сказал он.

Кыргызский президент отметил, что с момента событий в Кой-Таше прошло уже шесть лет.

"Все это уже подостыло. Думаю, суд мог бы не быть таким суровым. Конечно, это не навязанное мнение, а моя личная гражданская точка зрения. Было бы лучше, если бы ограничились пробацией или штрафами. Но, с другой стороны, в тех событиях погиб человек. Почти сотня людей получили ранения. Какое бы решение суда ни было – суровое или мягкое – оно принято в рамках закона. Мы обязаны его исполнять", – подчеркнул Садыр Жапаров.

3 июня 2025 года стало известно, что бывшего президента Кыргызстана приговорили к тюремному сроку. Алмазбека Атамбаева признали виновным в совершении ряда преступлений и заочно приговорили к 11,5 года лишения свободы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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