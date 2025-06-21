Глава "Роснефти" назвал тройку стран, определяющих будущее мировой энергетики

Россия, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, от поставок которых зависит мировая энергобезопасность, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

Об этом сообщает пресс-служба "Роснефти".

"Россия, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, от поставок которых напрямую зависит мировая энергобезопасность. На них приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Без их ресурсной базы невозможен переход к новому облику мировой энергетики", – сообщил глава компании.

При этом, по мнению Сечина, реальный вклад России в мировую экономику пропорционален ее доле в мировом ресурсном балансе.

"Доля нашей страны в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%. Однако российская ресурсная база – это не только углеводороды, но также и металлы. Доля России в добыче золота около 10%, а в производстве таких металлов, как высокосортный никель и палладий, доходит до 20% и 40%, соответственно", – заявил главный исполнительный директор.

Глава "Роснефти" также отметил, что в России находится около 10% мировых запасов редкоземельных металлов, без которых невозможно развитие современных технологий.