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Мир

Раскрыта тайна аномального "холодного пятна" в Атлантике

Атлантика , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 15:12 Фото: pixabay
Американские климатологи раскрыли причины загадочного феномена – аномально холодной зоны к югу от Гренландии, которая более века противостоял общему потеплению Атлантического океана, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в журнале Communications Earth & Environment (CEE). Исследование указывает на ослабление ключевой системы океанических течений как основную причину этого явления.

"Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ), часто называемая "океаническим конвейером", играет критическую роль в регулировании климата, перенося теплые соленые воды на север и холодные – на юг. Анализ вековых данных о температуре и солености воды показал, что именно замедление этой циркуляции приводит к формированию холодной аномалии у берегов Гренландии", – говорится в публикации.

Ученые пояснили, что исследование демонстрирует поразительную корреляцию – только модели с ослабленным AMOC точно воспроизводят наблюдаемое похолодание в этом регионе.

Последствия замедления АМОЦ выходят далеко за пределы одного региона. Изменения в этой системе циркуляции могут влиять на погодные условия по всей Европе и Северной Америке, воздействуя на количество осадков и смещая высотные воздушные течения. Кроме того, трансформации температурного режима и солености воды угрожают морским экосистемам.

Исследование также выявило проблемы в современных климатических моделях. Многие из них, делая упор на влияние атмосферных факторов, не смогли предсказать наблюдаемое похолодание.

Ранее жителей Европы предупредили об экстремальных морозах. Ученые предсказали, что зимние температуры могут опускаться до -50°.

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Андрей Дюсупов
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