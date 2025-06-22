Раскрыта тайна аномального "холодного пятна" в Атлантике

Американские климатологи раскрыли причины загадочного феномена – аномально холодной зоны к югу от Гренландии, которая более века противостоял общему потеплению Атлантического океана, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в журнале Communications Earth & Environment (CEE). Исследование указывает на ослабление ключевой системы океанических течений как основную причину этого явления.

"Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ), часто называемая "океаническим конвейером", играет критическую роль в регулировании климата, перенося теплые соленые воды на север и холодные – на юг. Анализ вековых данных о температуре и солености воды показал, что именно замедление этой циркуляции приводит к формированию холодной аномалии у берегов Гренландии", – говорится в публикации.

Ученые пояснили, что исследование демонстрирует поразительную корреляцию – только модели с ослабленным AMOC точно воспроизводят наблюдаемое похолодание в этом регионе.

Последствия замедления АМОЦ выходят далеко за пределы одного региона. Изменения в этой системе циркуляции могут влиять на погодные условия по всей Европе и Северной Америке, воздействуя на количество осадков и смещая высотные воздушные течения. Кроме того, трансформации температурного режима и солености воды угрожают морским экосистемам.

Исследование также выявило проблемы в современных климатических моделях. Многие из них, делая упор на влияние атмосферных факторов, не смогли предсказать наблюдаемое похолодание.

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