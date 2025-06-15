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Наука и технологии

Жителей Европы предупредили об экстремальных морозах

снег, зима, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 09:28 Фото: pixabay
Ученые предсказали экстремальное похолодание по всей Европе, где зимние температуры могут опускаться до -50°, сообщает Zakon.kz.

По мнению ученых, глобальное потепление может привести к неожиданному сценарию для Европы – сильным морозам.

К такому выводу пришли нидерландские климатологи из Утрехтского университета, смоделировавшие последствия системы атлантических течений. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Как показали модели, при повышении глобальной температуры всего на 2° критически важная для европейского климата система океанических течений может практически остановиться. Это приведет к катастрофическому похолоданию: в Лондоне столбики термометров будут опускаться до -19°, в Эдинбурге – до -30°, а в Скандинавии возможны морозы до -50°.

"Парадокс в том, что глобальное потепление способно вызвать локальное похолодание в Европе. Таяние арктических льдов нарушит циркуляцию теплых вод, которые сейчас обеспечивают мягкий климат на континенте", – объяснил ведущий автор исследования Рене ван Вестен.

Особую тревогу вызывает резкий контраст между сезонами: если зимы станут экстремально холодными, летние температуры практически не изменятся. Дополнительными последствиями станут сокращение осадков и ускоренный подъем уровня моря.

Исследователи подчеркивают, что это может произойти внезапно, когда будет пройдена критическая точка. Эти выводы требуют срочного пересмотра стратегий адаптации к изменению климата в Европе, учитывающих возможность аномалий.

Ранее сообщалось, что с 2050 года Арктика войдет в новое климатическое состояние по температуре и ледовому покрову. А к концу столетия перемены затронут режим осадков.

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Андрей Дюсупов
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