Эммануэль Макрон высказался о создании нового государства

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал "историческое соглашение" о создании "Государства Новая Каледония" и объявил, что встретится с переговорщиками в Елисейском дворце, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

"После более чем 10 дней обсуждений избранные должностные лица и представители штата Новая Каледония достигли исторического соглашения. Государство Новая Каледония в составе Республики: ставка на доверие. Благодарю государственного министра, министра по делам заморских территорий Франции Мануэля Вальса и переговорщиков, с которыми я встречусь в Елисейском дворце в 18:00. Настало время уважения, стабильности и объединения доброй воли для построения общего будущего", – написал Макрон.

Après plus de dix jours de discussions, les élus de Nouvelle-Calédonie et les représentants de l’État ont conclu un accord historique.



Un État de Nouvelle-Calédonie dans la République : c’est le pari de la confiance.



Merci au ministre… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 12, 2025

Как пишет газета Le Monde, премьер-министр Франсуа Байру также отреагировал на ситуацию, выразив "гордость за соглашение исторического масштаба".

В свою очередь министр заморских территорий Мануэль Вальс назвал это "важным обязательством, плодом долгих переговоров".

Новая Каледония – заморская территория Франции, расположенная на десятках островов в южной части Тихого океана. Она известна своими пляжами с пальмами и одной из крупнейших в мире лагун с разнообразной флорой и фауной.

Ранее сообщалось, что конкурирующие политические движения во Франции, обсуждающие будущее Новой Каледонии, утром 12 июля объявили, что заключили соглашение о создании нового государства.