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Мир

Новое государство скоро появится на карте мира

во Франции обсуждают отделение Новой Каледонии, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 19:04 Фото: pixabay
Конкурирующие политические движения во Франции, обсуждающие будущее Новой Каледонии, утром 12 июля объявили, что заключили соглашение о создании нового государства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Politico, группировки, выступающие за и против независимости, пришли к компромиссу, который предоставит Новой Каледонии автономию.

"Соперничающие политические движения, обсуждающие будущее Новой Каледонии, объявили в субботу утром о заключении соглашения о создании нового государства, частично зависимого от Франции", – говорится в сообщении.

Жители тихоокеанского архипелага и бывшей французской исправительной колонии давно не могут прийти к единому мнению о будущем острова. Потомки французов хотят, чтобы Париж сохранил власть, в то время как коренной народ канаков стремится к самоопределению.

Новая Каледония – заморская территория Франции, расположенная на десятках островов в южной части Тихого океана. Она известна своими пляжами с пальмами и одной из крупнейших в мире лагун с разнообразной флорой и фауной.

Между тем в семье президента Франции Эммануэля Макрона не все ладно. СМИ публикуют видео, которые расцениваются обществом как конфликт с супругой.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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