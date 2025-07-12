Новое государство скоро появится на карте мира

Конкурирующие политические движения во Франции, обсуждающие будущее Новой Каледонии, утром 12 июля объявили, что заключили соглашение о создании нового государства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Politico, группировки, выступающие за и против независимости, пришли к компромиссу, который предоставит Новой Каледонии автономию.

"Соперничающие политические движения, обсуждающие будущее Новой Каледонии, объявили в субботу утром о заключении соглашения о создании нового государства, частично зависимого от Франции", – говорится в сообщении.

Жители тихоокеанского архипелага и бывшей французской исправительной колонии давно не могут прийти к единому мнению о будущем острова. Потомки французов хотят, чтобы Париж сохранил власть, в то время как коренной народ канаков стремится к самоопределению.

Новая Каледония – заморская территория Франции, расположенная на десятках островов в южной части Тихого океана. Она известна своими пляжами с пальмами и одной из крупнейших в мире лагун с разнообразной флорой и фауной.

Между тем в семье президента Франции Эммануэля Макрона не все ладно. СМИ публикуют видео, которые расцениваются обществом как конфликт с супругой.