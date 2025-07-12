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Мир

Семичасовая полицейская погоня в Австралии получила драматичный финал

погоня получила драматичный финал, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 22:28 Фото: pixabay
В Мельбурне полиция гналась за водителем микроавтобуса марки Toyota HiAce, который до этого оказался участником ДТП. Для мужчины побег завершился уроном для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily mail, в тот день ранним утром микроавтобус был угнан. Затем он засветился в аварии, столкнувшись с другими автомобилями в туннеле Домейн. Инцидент привлек внимание полиции, что не понравилось водителю Toyota и он попытался скрыться.

Погоня длилась семь часов. В этот период фургон задел несколько автомобилей и едва не столкнулся с десятками других. Он также задел несколько дорожных знаков, когда заехал на обочину, чтобы избежать столкновения с припаркованным автомобилем. А после водитель и вовсе решил на ходу выпрыгнуть из микроавтобуса. Но убежать все равно не удалось, так как его тут же сбила полицейская машина. В результате удара мужчина перелетел через капот, потеряв при этом один ботинок. Затем из авто выскочили стражи порядка и скрутили нарушителя.

В итоге 36-летний мужчина получил незначительные травмы и был доставлен в больницу под охраной полиции.

Видео момента задержания распространилось в соцсетях.

Ранее опасная погоня произошла в Алматы, где похититель мопедов протащил по асфальту полицейского, пытавшегося его остановить.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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