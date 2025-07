Семичасовая полицейская погоня в Австралии получила драматичный финал

Как пишет Daily mail, в тот день ранним утром микроавтобус был угнан. Затем он засветился в аварии, столкнувшись с другими автомобилями в туннеле Домейн. Инцидент привлек внимание полиции, что не понравилось водителю Toyota и он попытался скрыться.

Погоня длилась семь часов. В этот период фургон задел несколько автомобилей и едва не столкнулся с десятками других. Он также задел несколько дорожных знаков, когда заехал на обочину, чтобы избежать столкновения с припаркованным автомобилем. А после водитель и вовсе решил на ходу выпрыгнуть из микроавтобуса. Но убежать все равно не удалось, так как его тут же сбила полицейская машина. В результате удара мужчина перелетел через капот, потеряв при этом один ботинок. Затем из авто выскочили стражи порядка и скрутили нарушителя.

В итоге 36-летний мужчина получил незначительные травмы и был доставлен в больницу под охраной полиции.

Видео момента задержания распространилось в соцсетях.

BREAKING: A wild high-speed police chase across Melbourne has come to a dramatic end with the driver jumping out of a moving van before being hit. #7NEWS pic.twitter.com/tkdOmJGLGU