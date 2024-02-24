Захватывающая погоня полицейских за алматинцем попала на видео

В Алматинской области полицейские гнались за жителем южной столицы, который подозревается в хранении и сбыте наркотических веществ. Захватывающими кадрами погони поделился начальник областного департамента полиции Бауржан Аленов, сообщает Zakon.kz.

Главный полицейский Алматинской области отметил, что сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ДП региона поступила оперативная информация о том, что неизвестный мужчина занимается хранением и сбытом наркотических веществ.

"Данный факт был зарегистрирован в полиции Конаева по признакам уголовного правонарушения за незаконное обращение с наркотическими средствами". Бауржан Аленов

Сотрудниками УБОП совместно с экипажем "Беркут-252" Управления полиции (УП) Конаева была остановлена автомашина под управлением 33-летнего жителя Алматы.

"У водителя при личном обыске был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета, также под водительским сиденьем найден сверток, обернутый изолентой белого цвета. Кроме того, задержанный добровольно выдал местонахождение пяти свертков с наркотическим веществом, которые ранее им были спрятаны на территории Конаева". Бауржан Аленов

По результатам экспертиз установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством "Альфа PVP" – "скорость", общим весом 4,68 грамм.

"В настоящее время задержанный водворен в ИВС городской полиции". Бауржан Аленов

Ранее начальник Департамента полиции Алматинской области рассказал, что в Алматы задержали уголовника, объявленного в международный розыск.