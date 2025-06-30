Опасная погоня в Алматы: полицейского протащили по асфальту

В Алматы серийный похититель мопедов протащил по асфальту полицейского, пытавшегося его остановить. Злоумышленника остановило лишь столкновение с машиной. Подробнее о погоне рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города.

Как оказалось, днем в полицию поступило сообщение о краже мопеда, припаркованного во дворе одного из домов по проспекту Толе би.

Выяснилось, что это сделали двое неизвестных в мотоциклетных шлемах. После заявления на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Прибывший старший лейтенант полиции Елдар Токташев среди прохожих заметил схожих по приметам подозреваемых.

"Из-за затрудненного движения на дороге полицейский начал преследование преступников в пешем порядке. Несмотря на неоднократные требования остановиться, один из подозреваемых попытался скрыться, в результате чего протащил полицейского на несколько метров, столкнувшись при этом с другим участником дорожного движения". Пресс-служба ДП Алматы

Стоит отметить, что, несмотря на полученные травмы, сотрудник полиции задержал подозреваемого.

Позднее было установлено, что преступник причастен как минимум к четырем эпизодам краж мопедов на территории города.

"В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Он взят под стражу". Пресс-служба ДП Алматы

В заключительной части сказано, что полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

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