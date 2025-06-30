Опасная погоня в Алматы: полицейского протащили по асфальту
Как оказалось, днем в полицию поступило сообщение о краже мопеда, припаркованного во дворе одного из домов по проспекту Толе би.
Выяснилось, что это сделали двое неизвестных в мотоциклетных шлемах. После заявления на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Прибывший старший лейтенант полиции Елдар Токташев среди прохожих заметил схожих по приметам подозреваемых.
"Из-за затрудненного движения на дороге полицейский начал преследование преступников в пешем порядке. Несмотря на неоднократные требования остановиться, один из подозреваемых попытался скрыться, в результате чего протащил полицейского на несколько метров, столкнувшись при этом с другим участником дорожного движения".Пресс-служба ДП Алматы
Стоит отметить, что, несмотря на полученные травмы, сотрудник полиции задержал подозреваемого.
Позднее было установлено, что преступник причастен как минимум к четырем эпизодам краж мопедов на территории города.
"В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Он взят под стражу".Пресс-служба ДП Алматы
В заключительной части сказано, что полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
29 июня 2025 года двое полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей в области Жетысу. Министр внутренних дел Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким.