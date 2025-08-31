Динара Сатжан прокомментировала новый пост Баян Алагузовой с курорта

Казахстанский продюсер Баян Алагузова показала одну из дочерей во время отдыха на курорте, сообщает Zakon.kz.

На снимке, опубликованном в Instagram, малышка предстала перед публикой в милом желтом купальнике на фоне бассейна.

"Double-bubble tea (Двойной пузырь)", – подписала пост Алагузова.

В комментариях казахстанская ведущая Динара Сатжан отметила, что купальник девочке выбирала именно она.

Поклонники же умилились фотографией девочки:

– Желаем вам счастливого детства, есть такие родители, которые славят страну. – Муси-пуси! – Пусть Аллах хранит нас от злого языка и сглаза.

Отметим, что Double-bubble tea – это популярный чай с лопающимися шариками из тапиоки, которую готовят из корней африканского растения маниока.



Ранее сообщалось, что Алагузова, недавно отметившая большой семейный праздник, уехала из страны, чтобы отдохнуть в кругу семьи.