Динара Сатжан прокомментировала новый пост Баян Алагузовой с курорта
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова показала одну из дочерей во время отдыха на курорте, сообщает Zakon.kz.
На снимке, опубликованном в Instagram, малышка предстала перед публикой в милом желтом купальнике на фоне бассейна.
"Double-bubble tea (Двойной пузырь)", – подписала пост Алагузова.
В комментариях казахстанская ведущая Динара Сатжан отметила, что купальник девочке выбирала именно она.
Поклонники же умилились фотографией девочки:
– Желаем вам счастливого детства, есть такие родители, которые славят страну.
– Муси-пуси!
– Пусть Аллах хранит нас от злого языка и сглаза.
Отметим, что Double-bubble tea – это популярный чай с лопающимися шариками из тапиоки, которую готовят из корней африканского растения маниока.
Ранее сообщалось, что Алагузова, недавно отметившая большой семейный праздник, уехала из страны, чтобы отдохнуть в кругу семьи.
