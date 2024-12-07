Границу с Китаем на посту Бахты в Абайской области теперь можно пересекать пешком
Фото: акимат Абайской области
На пограничном посту Бахты в Абайской области введена возможность пешеходного пересечения границы с Китаем, сообщает Zakon.kz.
Как отметили 7 декабря в областном акимате, ожидается, что это улучшит условия для путешественников, укрепит двусторонние связи и создаст новые возможности для роста товарооборота.
"До завершения работ по модернизации терминалов на посту Бахты туристы будут пересекать границу в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством", – говорится в сообщении.
Также пассажирам разрешено провозить до 25 кг груза один раз в месяц. Следует отметить, что пересекать границу можно только на транспортных средствах, имеющих специальное разрешение для международных пассажирских перевозок.
Ранее сообщалось, что на границе Китай – Казахстан автоматизирован процесс декларирования таможенного транзита грузов.
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