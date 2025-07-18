Представлены новые эмодзи на 2026 год: "волосатое существо" и другие

Консорциум Unicode представил новые эмодзи, которые появятся на смартфонах и компьютерах в обновлении Unicode 17.0, сообщает Zakon.kz.

Вскоре можно будет увидеть следующие эмодзи:

тромбон;

сундук с сокровищами;

искаженное лицо;

волосатое существо;

облако с изображением драки;

огрызок яблока;

косатка;

танцор балета.

Unicode Consortium has announced 8 new emojis that Apple could add in a future iOS 26.x update. pic.twitter.com/NmBCIuGlF0 — Beta Profiles (@BetaProfiles) July 18, 2025

Как сообщает издание The Verge, новые эмодзи, скорее всего, появятся на устройствах уже весной 2026 года.

Интересно, но не так давно ученые из Университета Техас выяснили, что эмодзи улучшают эмоциональную связь в переписке. К примеру, люди склонны оценивать собеседника как более отзывчивого, а отношения с ним более близкими, если в сообщениях он использует эти символы.

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