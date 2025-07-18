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Мир

Представлены новые эмодзи на 2026 год: "волосатое существо" и другие

представлены новые эмодзи, косатка, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 19:43 Фото: pexels
Консорциум Unicode представил новые эмодзи, которые появятся на смартфонах и компьютерах в обновлении Unicode 17.0, сообщает Zakon.kz.

Вскоре можно будет увидеть следующие эмодзи:

  • тромбон;
  • сундук с сокровищами;
  • искаженное лицо;
  • волосатое существо;
  • облако с изображением драки;
  • огрызок яблока;
  • косатка;
  • танцор балета.

Как сообщает издание The Verge, новые эмодзи, скорее всего, появятся на устройствах уже весной 2026 года.

Интересно, но не так давно ученые из Университета Техас выяснили, что эмодзи улучшают эмоциональную связь в переписке. К примеру, люди склонны оценивать собеседника как более отзывчивого, а отношения с ним более близкими, если в сообщениях он использует эти символы.

Ранее жителей Казахстана предупредили о проведении плановых технических работ, направленных на обеспечение бесперебойной работы проектов, сопровождаемых компанией. Работы затрагивают доступность всей цифровой экосистемы проектов АО "НИТ".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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