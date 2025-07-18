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Мир

Жителей и гостей Антальи напугало ощутимое землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 03:59 Фото: Zakon.kz
В Средиземном море, у побережья Газипаши турецкой Антальи, произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в официальном аккаунте Управления по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD) в соцсети X.

По представленной информации, подземные толчки магнитудой 4 были зафиксированы на глубине 18 км.

О жертвах и повреждениях в результате инцидента не сообщается.

Ранее сейсмологи Казахстана зарегистрировали землетрясение в 300 км от Алматы. Оперативное сообщение 18 июля 2025 года распространил Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.

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Аксинья Титова
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