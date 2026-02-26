Жителей Турции напугало ощутимое землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом проинформировали в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями при правительстве Турции (AFAD), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, согласно информации, подземные толчки зафиксировали 26 февраля в 22:17 по казахстанскому времени. Очаг стихии залегал на глубине 7 км.

Землетрясение ощущалось и в соседних провинциях. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что 20 февраля землетрясение ощутили жители Афганистана, Узбекистана, Пакистана и Таджикистана. 17 февраля в Алматинской области и Алматы тоже почувствовали подземные толчки. Землетрясение ощущалось силой от двух до четырех баллов.