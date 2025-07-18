Сейсмологи Казахстана зарегистрировали землетрясение в 300 км от Алматы

Оперативное сообщение о землетрясении 18 июля 2025 года распространил Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций в 13:16 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг располагается на территории Китая, в 319 км на юго-восток от Алматы.

Сведений об ощутимости в баллах на территории Казахстана нет.

16 июля сейсмологи Казахстана зарегистрировали ощутимое землетрясение на территории Кыргызстана.