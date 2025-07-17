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Мир

Операция и сильные боли: отдых в Греции для туристки едва не закончился потерей уха

отдых в Греции для туристки едва не закончился потерей уха, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 20:37 Фото: pixabay
На греческом острове Родос во время недельного отдыха туристка из Англии Холли Хайзер едва не потеряла ухо из-за укуса паука, сообщает Zakon.kz.

По информации Mirror, британка прилетела отдохнуть с бабушкой. На третий день отпуска девушка проснулась с сильно опухшим левым ухом. Сначала она предположила, что проблема связана с длительным использованием беспроводных наушников во время перелета. Но ухо стало быстро увеличиваться в размерах, напоминая по форме "цветную капусту", и вскоре из него начал выделяться гной.

Отмечается, что местный частный врач диагностировал сильную инфекцию и выписал путешественнице антибиотики, которые, как позже выяснилось, уже давно не используются в современной медицине.

Во время обратного перелета в Великобританию Холли испытывала сильные "колющие" боли, а из уха непрерывно вытекал гной. После срочного обращения в больницу в Великобритании врачи диагностировали у Хайзер абсцесс, вызванный укусом паука. Как оказалось, инфекция прогрессировала из-за неправильно назначенных антибиотиков, которые неэффективны против подобных бактериальных инфекций.

"Я заплатила 180 евро за частного врача, а он дал мне лекарство, которое не работает," – возмущается она.

Как уточняется, после операции по удалению абсцесса и двухнедельного курса "правильных" антибиотиков состояние девушки улучшилось. Однако, по ее словам, ухо все еще болит, а инцидент оставил у нее страх перед пауками.

Ранее сообщалось, что турист подвернул ногу в алматинских горах на высоте 3400 метров.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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