Клиника заплатила американцам 1,5 миллиарда тенге за смерть сына

В США шестилетний ребенок погиб во время магнитно-резонансной томографии (МРТ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, мальчик лег в больницу с опухолью в головном мозге, которую ему вскоре удалили. После операции он проходил обследование, но в какой-то момент уровень кислорода в его крови стал падать.

Отмечается, что врачи не смогли подать кислород через встроенную систему, поэтому принесли переносной стальной баллон. Когда врач появилась в дверях с баллоном, аппарат МРТ примагнитил его. В результате мальчик получил травму головы, спасти его не удалось.

Согласно данным издания, после произошедшего родители пришли к соглашению с клиникой, которая выплатила им 2,9 млн долларов (более 1,5 млрд тенге).

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