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Мир

Мужчину затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

МРТ, больница, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 15:54 Фото: pixabay
В американской клинике 61-летнего мужчину затянуло в аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ). Спасти мужчину не удалось, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, житель Нью-Йорка в момент происшествия был с металлической цепью на шее. В помещение, где проводят обследование, он зашел без разрешения.

"Его втянуло в устройство во время его работы. Пострадавший не был пациентом клиники, он пришел в медучреждение с кем-то другим", – уточняют журналисты.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в клинику, однако помочь ему врачи уже не смогли.

Ранее сообщалось, что в Испании из-за аномальной жары погибли более 1000 человек. Согласно официальной статистике, 95% погибших были старше 65 лет, большинство – женщины.

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Андрей Дюсупов
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