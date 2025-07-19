Мужчину затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В американской клинике 61-летнего мужчину затянуло в аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ). Спасти мужчину не удалось, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, житель Нью-Йорка в момент происшествия был с металлической цепью на шее. В помещение, где проводят обследование, он зашел без разрешения.

"Его втянуло в устройство во время его работы. Пострадавший не был пациентом клиники, он пришел в медучреждение с кем-то другим", – уточняют журналисты.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в клинику, однако помочь ему врачи уже не смогли.

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