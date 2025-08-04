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Мир

Чиновник покалечил сотрудников аэропорта в Индии

чиновник покалечил сотрудников аэропорта в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 21:48 Фото: pixabay
Армейский чиновник Ритеш Кумар Сингх покалечил сотрудников аэропорта, отказавшись платить за перевес багажа, сообщает Zakon.kz.

По информации Times of India, офицер жестоко напал на сотрудников авиакомпании SpiceJet в аэропорту города Сринагара из-за перевеса багажа. Он перевозил ручную кладь, вес которой значительно превышал допустимый лимит. Когда сотрудники аэропорта потребовали оплатить перевес, он отказался и попытался пройти к самолету, не завершив процесс регистрации. Наземный персонал попытался его остановить, после чего, по заявлению авиакомпании, Сингх стал агрессивным и напал на четверых человек.

В результате инцидента, отмечает издание, один из сотрудников получил перелом позвоночника и серьезные травмы челюсти. У другого пострадавшего началось кровотечение из носа и рта после удара ногой в лицо. Охранникам и полиции было непросто остановить агрессивного пассажира.

По словам Ритеша, он стал жертвой провокации со стороны сотрудников авиакомпании и подал встречную жалобу в полицию. Тем временем авиакомпания передала видеозапись инцидента и начала процесс внесения пассажира в черный список.

Представители Министерства обороны Индии заявили, что тщательно изучат ситуацию и примут меры по итогам расследования. В своем заявлении армейское командование подчеркнуло, что серьезно относится ко всем обвинениям и придерживается высоких стандартов дисциплины.

Ранее сообщалось, что казахстанка прилетела во Вьетнам и два дня ждала забытый авиакомпанией багаж.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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