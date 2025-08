Чиновник покалечил сотрудников аэропорта в Индии

По информации Times of India, офицер жестоко напал на сотрудников авиакомпании SpiceJet в аэропорту города Сринагара из-за перевеса багажа. Он перевозил ручную кладь, вес которой значительно превышал допустимый лимит. Когда сотрудники аэропорта потребовали оплатить перевес, он отказался и попытался пройти к самолету, не завершив процесс регистрации. Наземный персонал попытался его остановить, после чего, по заявлению авиакомпании, Сингх стал агрессивным и напал на четверых человек.

В результате инцидента, отмечает издание, один из сотрудников получил перелом позвоночника и серьезные травмы челюсти. У другого пострадавшего началось кровотечение из носа и рта после удара ногой в лицо. Охранникам и полиции было непросто остановить агрессивного пассажира.

По словам Ритеша, он стал жертвой провокации со стороны сотрудников авиакомпании и подал встречную жалобу в полицию. Тем временем авиакомпания передала видеозапись инцидента и начала процесс внесения пассажира в черный список.

Представители Министерства обороны Индии заявили, что тщательно изучат ситуацию и примут меры по итогам расследования. В своем заявлении армейское командование подчеркнуло, что серьезно относится ко всем обвинениям и придерживается высоких стандартов дисциплины.

@flyspicejet says an officer of @adgpi #army attacked employees at Srinagar airport over excess baggage issue,

calling it a ‘murderous assault’ on staff that suffered spinal fracture and jaw injuries #aviation pic.twitter.com/BOIZSpwnvD