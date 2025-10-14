Смотритель заповедника в Индии погиб из-за тигра
Фото: pexels
Тигр растерзал смотрителя заповедника Перияр в Индии. Погибший был идентифицирован как 32-летний Анил Кумар, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает The News Indian Express, тело смотрителя, частично съеденное тигром, было найдено в Поннампаламеду в лесном массиве Сабаримала.
По информации издания, когда Кумар не вернулся спустя три дня, была организована поисковая операция. В ходе нее было найдено его тело, которое, по предварительным данным, оказалось жертвой нападения тигра.
