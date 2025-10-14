#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
538.63
622.23
6.71
Наука и технологии

Смотритель заповедника в Индии погиб из-за тигра

Кошка, хищник, животное, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 03:59 Фото: pexels
Тигр растерзал смотрителя заповедника Перияр в Индии. Погибший был идентифицирован как 32-летний Анил Кумар, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The News Indian Express, тело смотрителя, частично съеденное тигром, было найдено в Поннампаламеду в лесном массиве Сабаримала.

По информации издания, когда Кумар не вернулся спустя три дня, была организована поисковая операция. В ходе нее было найдено его тело, которое, по предварительным данным, оказалось жертвой нападения тигра.

Ранее крыса чуть не сорвала новостной выпуск в лондонской студии Al Jazeera.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Индии тигр сбежал из заповедника и растерзал женщину
11:58, 28 декабря 2024
В Индии тигр сбежал из заповедника и растерзал женщину
Дрессировщика из знаменитого фильма насмерть растерзал тигр
07:59, 23 сентября 2025
Дрессировщика из знаменитого фильма насмерть растерзал тигр
Тигрицу-людоеда удалось поймать около заповедника в Индии
01:30, 15 мая 2025
Тигрицу-людоеда удалось поймать около заповедника в Индии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: