Казахстанка прилетела во Вьетнам и два дня ждала забытый авиакомпанией багаж
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В межрайонном суде по гражданским делам города Шымкента рассмотрели иск женщины к авиакомпании "S." о взыскании неустойки за просрочку доставки багажа и компенсации морального вреда, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе суда Шымкента 17 июля 2025 года рассказали, что истец прилетела из Алматы на Фукуок и не получила свой багаж. После обращения в авиакомпанию ее багаж нашли и доставили через два дня.
"Решением Межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента иск удовлетворен частично. Взыскана с авиакомпании "S." в пользу истца сумма неустойки за просрочку доставки багажа. В остальной части иска отказано", – сообщили в суде.
Но апелляционная коллегия частично не согласилась с решением суда первой инстанции и изменила его.
"Поскольку, согласно закону "О защите прав потребителей", компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения убытков (ущерба), причиненных вследствие недостатков оказанной услуги. Коллегия, с учетом вышеуказанных обстоятельств и требований норм законодательства, изменила решение суда и взыскала в пользу истца О. моральный вред с авиакомпании "S.", – указано в информации суда.
Взысканную сумму в суде не стали раскрывать.
Весной 2025 года суд в Алматы обязал авиакомпанию выплатить 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда семье девочки за нарушения при организации ее встречи в аэропорту, несмотря на информацию о тяжелом состоянии.
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