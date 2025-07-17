Казахстанка прилетела во Вьетнам и два дня ждала забытый авиакомпанией багаж

В межрайонном суде по гражданским делам города Шымкента рассмотрели иск женщины к авиакомпании "S." о взыскании неустойки за просрочку доставки багажа и компенсации морального вреда, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда Шымкента 17 июля 2025 года рассказали, что истец прилетела из Алматы на Фукуок и не получила свой багаж. После обращения в авиакомпанию ее багаж нашли и доставили через два дня.

"Решением Межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента иск удовлетворен частично. Взыскана с авиакомпании "S." в пользу истца сумма неустойки за просрочку доставки багажа. В остальной части иска отказано", – сообщили в суде.

Но апелляционная коллегия частично не согласилась с решением суда первой инстанции и изменила его.

"Поскольку, согласно закону "О защите прав потребителей", компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения убытков (ущерба), причиненных вследствие недостатков оказанной услуги. Коллегия, с учетом вышеуказанных обстоятельств и требований норм законодательства, изменила решение суда и взыскала в пользу истца О. моральный вред с авиакомпании "S.", – указано в информации суда.

Взысканную сумму в суде не стали раскрывать.

Весной 2025 года суд в Алматы обязал авиакомпанию выплатить 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда семье девочки за нарушения при организации ее встречи в аэропорту, несмотря на информацию о тяжелом состоянии.