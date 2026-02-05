Воздушные шары взорвались в лифте в Индии

В лифте многоквартирного дома в Мумбаи, в густонаселенном мегаполисе на западном побережье Индии, загорелись наполненные газом воздушные шары. Ужасающее видео стало вирусным в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, на записи с камеры видеонаблюдения видно, как женщина входит в лифт с небольшой тележкой, за ней следует мужчина, несущий несколько воздушных шаров, упакованных в большой полиэтиленовый пакет. Затем заходит еще один парень. Через несколько секунд шары загораются, что приводит к взрыву внутри лифта. Пламя на мгновение закрыло камеру. В следующем кадре женщина и двое мужчин выбежали из замкнутого пространства, потеряв ориентацию.

Ролик попал в социальные сети, шокировав пользователей из разных стран.

В итоге, как пишут иностранные СМИ, пострадали два человека. Об их состоянии пока ничего не известно.

📍 Mumbai, Maharashtra: Gas-filled balloons caught fire and exploded inside a residential lift in Goregaon. CCTV shows sudden flames, panic, and a narrow escape. Two injured. Safety ignored, danger invited. pic.twitter.com/I6NHrzEvpF — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) February 4, 2026

