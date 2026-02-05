#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Мир

Воздушные шары взорвались в лифте в Индии

воздушные шары взорвались в лифте в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 01:56 Фото: pixabay
В лифте многоквартирного дома в Мумбаи, в густонаселенном мегаполисе на западном побережье Индии, загорелись наполненные газом воздушные шары. Ужасающее видео стало вирусным в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, на записи с камеры видеонаблюдения видно, как женщина входит в лифт с небольшой тележкой, за ней следует мужчина, несущий несколько воздушных шаров, упакованных в большой полиэтиленовый пакет. Затем заходит еще один парень. Через несколько секунд шары загораются, что приводит к взрыву внутри лифта. Пламя на мгновение закрыло камеру. В следующем кадре женщина и двое мужчин выбежали из замкнутого пространства, потеряв ориентацию.

Ролик попал в социальные сети, шокировав пользователей из разных стран.

В итоге, как пишут иностранные СМИ, пострадали два человека. Об их состоянии пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на последнем этаже жилой многоэтажки в Конаеве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Ученик с топором устроил переполох в коридоре школы в Атырауской области
10:56, Сегодня
Ученик с топором устроил переполох в коридоре школы в Атырауской области
Воздушный шар врезался в радиовышку и обрушил ее в США
08:56, 14 октября 2024
Воздушный шар врезался в радиовышку и обрушил ее в США
Воздушный шар во время фестиваля врезался в здание школы в Британии
22:37, 08 августа 2025
Воздушный шар во время фестиваля врезался в здание школы в Британии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
14:27, Сегодня
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
14:10, Сегодня
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
13:47, Сегодня
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
13:33, Сегодня
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: