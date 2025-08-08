Авария на переезде Кызылсай – Шымкент изменила график поездов

8 августа в 04:30 на охраняемом железнодорожном переезде перегона Кызылсай – Шымкент произошло столкновение автомобиля HOWO с маневровым тепловозом, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "НК "Қазақстан темір жолы", ДТП повлияло на график движения поездов.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся подвижным составом. Жертв нет, водитель доставлен в больницу.

ДТП повлияло на график движения: временно приостанавливалось движение трех пассажирских поездов. К 07:18 движение на участке было полностью восстановлено.

