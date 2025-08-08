#АЭС в Казахстане
Общество

Авария на переезде Кызылсай – Шымкент изменила график поездов

8 августа в 04:30 на охраняемом железнодорожном переезде перегона Кызылсай – Шымкент произошло столкновение автомобиля HOWO с маневровым тепловозом, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "НК "Қазақстан темір жолы", ДТП повлияло на график движения поездов.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся подвижным составом. Жертв нет, водитель доставлен в больницу.

ДТП повлияло на график движения: временно приостанавливалось движение трех пассажирских поездов. К 07:18 движение на участке было полностью восстановлено.

Бывает, что пассажиры сталкиваются с такой неприятной ситуацией, как опоздание на поезд. В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" решили напомнить казахстанцам, какие действия следует предпринять, если поезд уже уехал, а пассажир остался на перроне.

Аксинья Титова
